CPMF concentra atenções de deputados e senadores Deputados e senadores voltarão suas atenções para a CPMF esta semana. Na Câmara, a base governista terá de fazer uma mobilização excepcional para assegurar os 308 votos necessários para rejeitar as alterações à proposta da emenda constitucional que prorroga a CPMF para 2004. Deve ganhar consistência a discussão, no Senado, sobre a apresentação de uma emenda suprimindo ou, pelo menos, reduzindo para 15 dias o prazo de início da cobrança da Contribuição após a promulgação da lei, originalmente de 90 dias. Os deputados devem votar amanhã dois destaques para votação em separado à CPMF. Um retira do texto já aprovado a isenção do imposto para lançamentos em contas de investidores estrangeiros que apliquem no mercado de capitais. O outro suprime a previsão de uma alíquota mínima para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISQN) - sucedâneo do ISS - de 2%. A liderança governista lutará para rejeitar as mudanças no texto. Pode enfrentar alguma dificuldade com o primeiro destaque, mas com certeza terá até o apoio dos oposicionistas para derrubar o segundo. Senado tem 18 MPs para votar O Senado terá a partir de amanhã 18 medidas provisórias para votar. O líder do Governo, Artur da Távola (PSDB-RJ), aposta na votação de todas até o final da semana. Para conseguir isso, no entanto, terá que superar a ameaça do líder do PMDB no Senado de obstruir as votações. Pressionado pelos problemas políticos regionais, Calheiros disse que vai dificultar as votações se a Câmara não se dispuser a votar o projeto de decreto legislativo, já aprovado no Senado, que sustaria a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pela verticalização das eleições. Távola propõe-se a negociar até o apoio governista na Câmara, e por isso acredita que será possível contar com o apoio do PMDB. Os governistas terão ainda que articular uma forma de apressar a cobrança da CPMF. Ou conseguem o apoio do PFL para admitir uma espécie de rito sumário para a votação da emenda constitucional ou encontram apoio para votar uma emenda reduzindo o prazo entre a promulgação da prorrogação da CPMF e o início da sua cobrança. O governo está estudando o assunto para encontrar uma forma de não ser contestado pelo Supremo Tribunal Federal. Capital estrangeiro na mídia Caso o Senado consiga manter a pauta aberta nesta semana, poderá realizar uma sessão extraordinária na próxima sexta-feira para votar a Proposta de Emenda Constitucional que autoriza o ingresso de até 30% de capital estrangeiro e de até 100% de empresas brasileiras no controle de empresas jornalísticas. Normalmente as sessões das sextas-feiras são não deliberativas, mas nesta semana foi programada uma sessão deliberativa para realizar a quinta e última sessão de discussão da PEC, permitindo sua votação imediata em primeiro turno. Atualmente estas empresas têm de ser controladas só por pessoas físicas, todas brasileiras. Anatel As comissões do Senado também deverão garantir sessões animadas, devido a alguns temas polêmicos que estão agendados. Amanhã, a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura deverá sabatinar o novo presidente indicado para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Luiz Guilherme Schymura. Ele substituirá o ex-presidente Renato Guerreiro. Schymura, que é tido como indicado pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga, será sabatinado no momento em que ainda estão vivas as consequências do atrito ocorrido entre a Anatel e o Banco Central, devido a divergências sobre a situação do setor de telecomunicações. A oposição está aproveitando o episódio para exigir um posicionamento mais claro do governo sobre o assunto. Na quarta-feira será a vez dos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ouvir explicações do governo. Desta vez o tema será a operação de socorro do BNDES à Globocabo, e as explicações serão dadas pelo presidente do Banco, Eleazar de Carvalho. Os governistas também deverão estar atentos à pauta da Comissão de Constituição e Justiça, onde consta um projeto de Decreto Legislativo que, se aprovado, impediria o governo de cindir Furnas. O projeto está há meses na pauta, sem que tenha sido levado à votação.