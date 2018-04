CPMF e Argentina, temas da reunião de FHC com ministros A frustração do ingresso de receita nos próximos meses devido ao atraso na votação da prorrogação da cobrança da CPMF, as novas pressões por gastos e o comportamento da economia doméstica e internacional, com atenção especial para a Argentina, foram alguns dos temas da reunião de trabalho desta terça-feira da Câmara de Política Econômica com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Estes temas, aliados à questão da sucessão presidencial, que já tem suscitado manifestações de preocupação por parte de bancos estrangeiros, como o Morgan Stanley, e da corretora Merrill Lynch, dominaram as discussões e são reflexo das apreensões do governo. O presidente Fernando Henrique Cardoso e seus ministros da área econômica estão ?de saia justa? desde que o PFL decidiu distanciar-se do governo e exercer seu poder no Legislativo, imprimindo lentidão no processo de votação da PEC que prorroga a CPMF. Aprovada na Câmara com um atraso de quase um mês, o governo se vê agora diante da perspectiva de mais 45 dias até a votação final da proposta pelo Senado. Confirmados os prazos, a perda de arrecadação já é contabilizada em de cerca de R$ 4 bilhões. A alternativa para amenizar esta frustração de receita é reduzir o prazo de 90 dias exigido para que a nova CPMF seja cobrada, após sua aprovação. Trata-se, no entanto, de uma questão jurídica polêmica, que, inclusive, já foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em questionamento anterior por parte do próprio governo. Tamanha frustração de receita impõe contenção de gastos, enquanto o governo não recorre ao aumento da alíquota do IOF para cobrir parcialmente o que deixou de ingressar no caixa, e evitar uma perda adicional que fatalmente ocorreria no vácuo da cobrança da CPMF. Enquanto isso, a alternativa foi dar fôlego aos chamados restos a pagar (despesas empenhadas em um ano e pagas somente no ano seguinte) que poderão ser liquidados até o dia 31 de julho e não mais até 31 de maio, como previa decreto do governo. Com esta iniciativa, o governo prorroga por mais dois meses uma forma de gasto que politicamente é importante porque, na maioria dos casos, estes restos a pagar se referem a emenda de parlamentares ainda não liberadas. Na reunião desta terça da Câmara de Política Econômica estiveram, além do presidente Fernando Henrique, os ministros da Fazenda, Pedro Malan, e do Planejamento, Guilherme Dias, o líder do governo na Câmara, Arnaldo Madeira, e o secretário-geral da Presidência, Euclides Scalco, que avaliaram os projetos de interesse do governo que estão com suas votações paralisadas no Congresso, além da CPMF. ?A CPMF é a prioridade?, disse o líder Arnaldo Madeira. Segundo ele, durante a reunião, foram feitas projeções de perda de arrecadação com atraso na votação da CPMF, mas evitou detalhar os cálculos. Madeira citou, no entanto, os projetos que o governo gostaria de ver aprovados, como a proposta de regulamentação do sistema financeiro, o que abrirá espaço para a discussão de um projeto de Lei Complementar para definir a autonomia operacional do Banco Central e o prazo de mandato de seus dirigentes. Outro projeto está com sua tramitação paralisada há um ano e meio: o da previdência complementar dos servidores públicos. Sua aprovação necessita de quorum qualificado, ou seja, 257 votos favoráveis. Este projeto está pendente de votação de três destaques pela Câmara para depois seguir para o Senado. O governo também considera prioritário o projeto que elimina a cumulatividade da cobrança do PIS, que já foi votado em Comissão e está pronto para votação em plenário. Outro projeto citado é o que institui a Lei de Falências e Concordatas, uma proposta polêmica, porque o governo discorda do relatório apresentado em Comissão, procedimento necessário para que seja incluído na pauta do plenário da Câmara.