CPMF: isenção na bolsa será discutida em agosto O governo pretende começar em agosto as articulações políticas no Congresso Nacional para viabilizar a isenção da cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) em operações nas Bolsas de Valores. A proposta de isenção deve ser encaminhada por meio de um projeto de lei assim que o recesso parlamentar terminar. Dentro do próprio governo existe a percepção de que a aprovação desse projeto não será tarefa fácil. A avaliação de técnicos é a de que, em um ano pré-eleitoral, seja difícil justificar politicamente a isenção para um setor no momento em que a cobrança do tributo está sendo prorrogada até 2004 para toda a sociedade. A discussão sobre esse benefício não é nova e ainda não havia saído do papel por causa de divergências entre a Receita Federal e o Banco Central - favorável à isenção. Ao garantir que as operações em Bolsas de Valores estarão isentas do pagamento desse tributo, o presidente Fernando Henrique Cardoso já começou a arbitrar sobre o assunto. Em entrevista à imprensa, Fernando Henrique condicionou a concessão do benefício para o mercado de capitais à aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico - que está em discussão na Comissão Especial da Câmara desde agosto do ano passado. Essa contribuição substituirá a Parcela de Preço Específica (PPE), uma espécie de tributo embutido no preço da gasolina e que atualmente contribui para o equilíbrio das contas fiscais. O argumento do governo para vincular a isenção da CPMF em Bolsa à aprovação da PEC é que a cobrança dessa contribuição compensaria as perdas de receitas que viriam das transações no mercado de capitais. No entanto, segundo fontes da Receita Federal, a perda estimada em R$ 200 milhões não significa nenhum impedimento para que a proposta de isenção seja aprovada pois trata-se de um valor considerado muito baixo.