CPMF não será aprovada antes de 45 dias, diz Tebet O presidente do Senado, Ramez Tebet, disse que a Câmara ainda não enviou a emenda constitucional que prorroga a CPMF para apreciação dos senadores. Na avaliação dele, a matéria não será aprovada pelo Senado antes de 45 dias. "Acho muito difícil votar uma emenda constitucional antes disso. E um acordo para reduzir o prazo de tramitação depende do apoio de todos os partidos políticos. Isso só aconteceu no ano passado para aprovar a restrição da imunidade parlamentar", afirmou. Tebet informou também ser contra a proposta que o líder do PSDB no Senado, Geraldo Melo, pretende apresentar com o objetivo de acabar com a chamada noventena da CPMF. Para ser cobrada, a Constituição exige um prazo de 90 dias após a aprovação da emenda pelo Congresso. "Acho inconveniente e inócua essa proposta. Não é por causa de um assunto desse que se deve mexer na Constituição. Trata-se de um problema momentâneo e não terá resultado prático para a CPMF", afirmou Tebet, lembrando que a tramitação de uma emenda é demorada, exige a aprovação em dois turnos, nas duas Casas legislativas.