CPMF: redução para 0,30% em junho A alíquota da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) vai cair para 0,30% a partir do próximo dia 17 de junho. A redução na alíquota já estava prevista em lei e deve dar um pequeno alívio para os contribuintes. A alíquota atual de 0,38% da CPMF está vigorando desde 17 de junho do ano passado. Segundo dados da Receita Federal, de 17 de junho do ano passado até abril deste ano - último número disponível - a arrecadação com a CPMF chegou a R$ 12 bilhões. Apenas nos primeiros quatro meses deste ano, a Receita Federal arrecadou R$ 4,83 bilhões por meio desta contribuição. A vigência da CPMF com alíquota de 0,30% vai até 16 de junho de 2002, quando a contribuição deixará de vigorar. Futuro incerto O futuro da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) é ainda incerto, porque as opiniões sobre a eficiência da contribuição são divergentes. O substitutivo do relator da emenda constitucional de reforma tributária, deputado Mussa Demes (PFL-PI), aprovado pelo comissão especial da Câmara dos Deputados, elimina a cobrança da CPMF. Mas há quem defenda a criação do Imposto sobre Movimentação Financeira (IMF), que substituiria de forma permanente a CPMF. O Imposto teria uma alíquota menor e a possibilidade de compensação com outros impostos ou até mesmo com a contribuição patronal ao INSS.