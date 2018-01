CPMF sobe para 0,38% do dia 18 A Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF), que hoje está em 0,30%, vai aumentar para 0,38% em 18 de março. A medida, segundo o governo, vai fazer com que mensalmente entrem R$ 250 milhões a mais nos cofres federais, o que deve resultar em R$ 2,25 bilhões até o final do ano. O motivo do aumento é destinar os recursos ao Fundo de Combate à Pobreza, criado no ano passado. A CPMF é uma taxa cobrada em todas as movimentações financeiras como cheques, investimentos e compra e venda de ações. Segundo a Receita Federal, o aumento no imposto, aprovado pelo Congresso, em dezembro do ano passado, vai terminar somente no dia 17 de junho de 2002. No entanto, especialistas do setor afirmam que dificilmente o governo vai abrir mão desta fonte de arrecadação. Para Ary Silveira Bueno, consultor tributário da SPR auditoria e consultoria, a CPMF é o imposto de maior alcance, pois não tem como fugir dele. "É muito difícil uma pessoa evitar a CPMF." E também acredita que dificilmente o governo vai acabar com ele. Isso porque além de aumentar a arrecadação de tributos é um instrumento para acabar com a sonegação de impostos. Por meio da CPMF a Receita Federal pode descobrir quem está sonegando, ou seja, se uma pessoa movimenta milhões de reais na conta bancária ela paga uma certa quantia de CPMF, desta forma não tem como declarar no Imposto de Renda que ganha pouco. A CPMF foi criada em 97 com a finalidade de financiar projetos do Ministério da Saúde. Inicialmente, a alíquota era de 0,20%, mas com a crise da Rússia em 98, passou para 0,38%. Isso durou até junho de 2000 quando passou a ser de 0,30%.