Crea-RJ quer informações sobre apagões O Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro (Crea-RJ), em conjunto com o deputado estadual Jamil Haddad (PSB-RJ), entra nesta terça-feira com uma representação junto ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro para que peça à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Light, Cerj e à Agência Reguladora de Serviços Públicos (Asep) do Estado do Rio, dados sobre os apagões ocorridos em novembro e dezembro de 2000 nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói (RJ) e São Gonçalo (RJ). "Queremos informações sobre os apagões, dados de freqüência, desligamento, tempo de desligamento e os motivos. Também queremos saber se a Asep usa a mesma argumentação da Light, por exemplo, que culpou as chuvas pelos apagões", afirmou o presidente do Crea - RJ, José Chacon de Assis. Na quarta-feira, o Crea-RJ promove uma audiência pública para discutir as causas dos apagões. A entidade pretende reunir representantes de associações de moradores e comerciantes que sofreram com a falta de energia, além de representantes da Light e Cerj.