Creci: confira pesquisa de imóveis de veraneio No fim de ano, devido à crescente demanda por imóveis de veraneio, as ofertas costumam tomar conta dos cadernos de imóveis dos jornais. Uma recomendação básica é a pesquisa de preços. Para que o consumidor não corra o risco de encontrar a maior parte dos imóveis já alugados e valores elevados devido à grande procura nessa época do ano, é aconselhável decidir com certa antecedência o local pretendido e o tempo de estadia. Decididas as duas variáveis, o consumidor deve começar a pesquisar as ofertas nos jornais, revistas, Internet e imobiliárias. Pesquisar entre os amigos e parentes é também uma ótima opção para se obter boas indicações. Segundo apuração de Nívea Vargas, o valor também varia de acordo com o local escolhido. Lugares da moda, geralmente, apresentam preços mais altos. Veja abaixo a pesquisa de preços realizada pelo Conselho Regional de Corretoras de Imóveis (Creci) para a locação de imóveis na Baixada Santista na temporada deste fim de ano. Os valores foram fornecidos por empresas imobiliárias das regiões. Imóvel Preço da diária (R$) Santos Praia Grande Kitch 60,00 a 80,00 ---------------- Sala living 50,00 a 60,00 60,00 a 80,00 1 dorm. 90,00 a 110,00 100,00 2 dorm. 110,00 a 130,00 130,00 3 dorm. 180,00 a 200,00 170,00 4 dorm. 250,00 ---------------- Casa c/ 1 dorm. --------------------- 130,00 Casa c/ 2 dorm. --------------------- 170,00 Casa acima 3 dorm. --------------------- 200,00