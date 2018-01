Credenciamento para leilão do SMP pode ser amanhã As empresas ou consórcios que ainda não se credenciaram para a apresentação de propostas para as licenças do Serviço Móvel Pessoal (SMP) poderão fazê-lo nos primeiros 28 minutos da sessão de entrega de propostas marcada para amanhã, às 10 horas, na sede da Anatel. O aviso publicado hoje no Diário Oficial diz que os "trabalhos da sessão serão reiniciados" do momento em que foram interrompidos na última quarta-feira pela liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo. Esse entendimento foi expresso, na semana passada, pelo vice-presidente da Anatel, Luiz Francisco Perrone. Segundo o conselheiro, o credenciamento está valendo apenas para as empresas que depositaram as garantias na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), em São Paulo, no dia 23 de janeiro. A Anatel não divulgou oficialmente a lista das empresas credenciadas a participarem dos leilões das licenças nas bandas C, D e E, e também daquelas que depositaram as garantias. Como ainda há tempo para o credenciamento, não está descartada a hipótese de surgirem outros concorrentes além dos já anunciados grupos Tele Centro Oeste, Brasil Telecom, Telemar e Telecom Itália. Suspensão de itens - O presidente do Tribunal Regional Federal (TRF), juiz Tourinho Neto, indeferiu ontem à noite mais um pedido da Anatel de revogação da exclusão de dois itens do edital de licitação das licenças do SMP. Trata-se de um agravo de instrumento autuado em 29 de janeiro último (segunda-feira) e que chegou às mãos do juiz nesta terça-feira. Esse agravo é diferente e possui tramitação independente do regimental, pedido ontem pela Anatel e que ainda não foi julgado por Tourinho. Em sua resposta, o juiz afirma que continua em vigor o decreto número 2.056/96, que cuida do processo de outorga de concessão, dos contratos, da instalação do sistema de telecomunicações, da exploração do serviço e da transferência da concessão, entre outros assuntos. Segundo ele, o decreto 2.338/97, que regulamenta a lei que determina a estrutura da Anatel (como organização, competências, órgãos, estrutura organizacional, atividade e controle), não trata das matérias do decreto anterior. "Desse modo, não vislumbro nenhuma lesão à ordem administrativa, como dito pela requerente." Tourinho lembra, no texto, que o edital do SMP adia a apreciação dos pontos tratados pelo decreto de outorga de concessão para um momento posterior e prevê que, existindo a vedação, a empresa vencedora terá de renunciar ou de transferir do instrumento de outorga ou desvincular-se da sociedade. Acordos - Ao indeferir o pedido de agravo de instrumento feito pela Anatel com relação ao edital do SMP, o presidente do TRF, juiz Tourinho Neto, diz também que as cláusulas suspensas do edital poderiam, se entrassem em vigor, "dar lugar a acordos não éticos burlando o que o decreto número 2.056/96 quis evitar". Ele afirma ainda que não vê nenhuma lesão à ordem econômica, uma vez que, antes ou depois da licitação, as vedações previstas no decreto terão que ser observadas. A agência interpôs o agravo de instrumento após ter ajuizado uma suspensão de segurança em 24 de janeiro, pedindo também a suspensão da liminar concedida a pedido da Associação Nacional dos Investidores do Mercado de Capitais (Animec). Em sua resposta, Tourinho afirma que " a Anatel não inova em suas alegações neste agravo de instrumento, pelo contrário, repisa, agora em longuíssimas 44 páginas, os mesmos argumentos apresentados naquela suspensão de segurança."