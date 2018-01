Crediário pode favorecer eletroeletrônicos A indústria de eletroeletrônicos volta a crescer após três anos de queda. Agora no primeiro trimestre deste ano, o crescimento do número de unidades vendidas da indústria para o comércio foi de 10%, em relação ao mesmo período de 99. O setor já planeja crescer 5% este ano. Mas apesar dos números positivos, o setor não prevê bolha de consumo ou estouro na procura por bens. Esta é a opinião de Paulo Saab, presidente da Eletros, que reúne os fabricantes de eletroeletrônicos, ouvido pela repórter Márcia de Chiara. Para especialistas do setor, este crescimento atual é apenas uma recuperação, já que as vendas do ano passado foram muito fracas. O setor somente vai ver deslanchar suas vendas quando as condições estiverem melhores para o consumidor, dizem os analistas. Nesta direção, é necessário que os juros caiam, que haja maior oferta de crédito e prazos maiores de financiamento. Em parte, isso tem acontecido. Os juros do crediário recuaram nos últimos meses. Mas as taxas ainda são muito altas. Para se ter uma idéia, a média das lojas cobra juros de 7,5% ao mês, um valor que pesa muito no bolso do consumidor. Quando as taxas caírem mais, ficará mais fácil comprar bens duráveis. Afinal, os preços destes produtos pesam no orçamento doméstico. Então, é natural que o consumidor precise muitas vezes ou parcelar sua compra ou fazer uma poupança programada para comprar à vista. Com juros menos salgados, a venda a prazo ganha atrativos, o que favorece o setor.