Credicard aponta uso maior do cartão de crédito no Nordeste Levantamento da Credicard apontou que, nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, a participação dos cheques e cartões de débito entre todos os meios de pagamento é inferior à média do País, ao mesmo tempo em que a cultura do cartão de crédito é mais difundida. O dinheiro é o principal instrumento utilizado nas duas regiões, respondendo por 44% dos pagamentos. Em seguida vêm os cartões de crédito, com 36%. Já os de débito participam apenas com 3%, o cheque com 7% e os cartões de loja com 9%. Nas outras regiões brasileiras, o cheque é utilizado duas vezes mais (14%), assim como o cartão de débito (7%), mostrando que a distância dos consumidores dos bancos desestimula o uso destes instrumentos e reforçam aqueles que não exigem sua intermediação. Daí a alta participação dos cartões próprios de lojas, que na média do País respondem por apenas 5% dos meios de pagamento. Além da questão cultural, os números refletem que o cenário é diverso também por causa da renda dos portadores de cartão. Na comparação com outros Estados, os consumidores destas duas regiões usam o plástico mais para o pagamento de manutenção da casa, na farmácia, no posto de gasolina. "O uso é maior para as despesas básicas", destacou Fernando Chacon, vice-presidente de Marketing da Credicard. Os donos de cartão que ganham entre R$ 300 e R$ 999 são mais numerosos do que do resto do País, representando 65% do total de portadores (contra 55% da média). Por conta disso, é maior também a aceitação do plástico: 47% da População Economicamente Ativa (PEA) é portadora de cartão. A média brasileira é de 36%. Os habitantes destas regiões são também os que têm mais cartões na carteira: 2,22 por portador, contra 1,96 do País todo. O levantamento da Credicard mostrou ainda que o Sul é a região com maior potencial de crescimento nos próximos anos para as empresas de cartão. Embora os patamares de renda sejam mais elevados, a penetração ainda é pequena. Apenas 30% da PEA é portadora do plástico e a participação no total dos meios de pagamento é de 28%. Parcelamento Entre 2000 e 2002, os portadores de cartão de crédito passaram a usar mais o parcelamento sem juros disponibilizado pelos emissores. Há três anos, 62% dos pagamentos eram à vista e 38% eram a prazo, revelou o estudo da Credicard. No ano passado, os porcentuais passaram a ser 44% e 56%, respectivamente. Por trás deste desempenho, além da maior penetração dos cartões em detrimento do cheque, está a iniciativa dos estabelecimentos de impulsionar as vendas. O parcelamento sem juros é decidido conjuntamente entre o comércio e os emissores do plástico.