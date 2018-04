Credicard: Brasil cai no ranking de uso de cartão O aumento do dólar fez o Brasil cair no ranking mundial de volume transacionado com cartão de crédito. Em 2000, o País ocupava a 10ª posição e, em 2001, ficou na 11ª. O setor movimentou no ano passado R$ 58,6 bilhões (US$ 24,9 bilhões). Em real, houve um acréscimo de 22%, mas em dólar o recuo foi de 5%. Com relação, no entanto, ao número de cartões, o Brasil passou da oitava para a sétima posição, registrando ao final do ano passado 35,3 milhões de plástico emitidos, 21% mais que em 2000. Neste mês, de acordo com previsão da Credicard, o setor deve registrar faturamento de R$ 5,7 bilhões, o que representará 14,7% mais que em agosto do ano passado e 1% sobre julho. O número de cartões emitidos continua crescendo. Em agosto de 2001 eram 33 milhões e neste mês deverão ser 39 milhões. Vem aumentando também o valor médio de cada compra. Em agosto do ano passado era R$ 67 e este ano já chega a R$ 71. No Brasil, a maior utilização do cartão de crédito é feita em supermercados (26% do faturamento), lojas de vestuário (18%) e turismo (14%) . Em seguida, vêm estabelecimentos diversos (11%), onde estão incluídas as compras pela Internet e por catálogo. Embora a penetração do produto no mercado brasileiro ainda seja baixa, os cartões de crédito estão aumentando sua participação no consumo privado do País, a uma média de 0,9 ponto porcentual ao ano. Em 1994, era 2,6%, passou para 7,3% em 2000 e 8,2% em 2001 (nos EUA, a taxa é de 19%). Ásia e EUA têm destaque De acordo com pesquisa realizada pela Credicard e divulgada hoje, nos dois últimos anos, países da Ásia foram os que ganharam maior participação no mercado mundial de cartões de crédito. A Coréia do Sul lidera a lista. O volume transacionado passou de US $ 157,2 bilhões para US$ 221,4 bilhões, o que representou uma variação de 40% e colocou o país em quarto lugar no ranking. Em número de cartões, subiu de 38,3 milhões para 57,5 milhões (+ 49,9%). Outros países onde o cartão também está avançando são a China e Taiwan. Ambos registraram crescimento de 23,75 e 37,3% respectivamente no total de cartões emitidos. A variação registrada pelo Brasil no ano passado (21,1%) foi a quarta maior do mundo. Os Estados Unidos ainda estão no topo da lista, com 583,3 milhões de cartões e movimentação de US$ 1,3 trilhão. Embora seja o País onde o cartão seja mais utilizado, o ritmo de crescimento está diminuindo, em razão do amadurecimento do mercado, avaliou Carla Schmitzberger, vice-presidente de Marketing da Credicard. Mundialmente, o setor de cartão de crédito movimentou US$ 3 trilhões em 2001, sendo que os norte-americanos responderam por 44% desse movimento. Já a América Latina ficou com 3%, o que a coloca entre as regiões com maior possibilidade de expansão, junto com a Ásia.