Credicard levará clientes ao GP de Mônaco Clientes dos cartões Credicard Mastercard International, Credicard Mastercard Gold (Clássicos) e associados Fiat Credicard Mastercard (versões International e Gold) que solicitarem cartões adicionais, no mês de março, poderão ganhar uma viagem para o Principado de Mônaco, com direito a ingressos para os treinos e para a prova do Grande Prêmio de Fórmula 1. Para concorrer, basta ligar para o atendimento ao cliente e solicitar o cartão adicional. Os 27 clientes que efetuarem o maior número de transações com valor mínimo de R$ 15,00 serão premiados com ingressos para o GP. A expectativa da empresa é que a campanha promocional resulte em 60 mil novos cartões