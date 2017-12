Credicard prevê aumento de 15,5% no faturamento do mercado O mercado brasileiro de cartões de crédito deverá registrar, em abril, um faturamento de R$ 7,3 bilhões, o que representará um aumento de 15,5% em relação a abril de 2003. A previsão é da Credicard, que realiza mensalmente estudos sobre o mercado de meios eletrônicos de pagamento. Neste mês, devem ser realizados 93 milhões de transações e o número de cartões em circulação chegará a 44,9 milhões. O valor da compra média é de R$ 78. Em relação o a março, o faturamento deve apontar uma queda de 4%. No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, o faturamento do setor deve atingir R$ 29,2 bilhões, o que significa 15,3% acima do registrado no mesmo período do ano passado. Em março, o faturamento do sistema somou R$ 7,6 bilhões.