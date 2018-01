Credicard reduz encargos contratuais A Credicard S.A. anunciou hoje uma redução nas taxas médias dos juros cobrados nos encargos contratuais mudando as faixas de 10,7% para 9% e de 11,7% para 11,5% ao mês, resultando numa redução de 0,2 ponto porcentual na maior faixa e 1,7 ponto na menor. O comunicado da Credicard informa que estão excluídos desse programa os cartões especiais Platinum, Emergente, Internacional e Gold. A Credicard SA tem 6,5 milhões de cartões emitidos com as bandeiras Mastercard, Visa, Redeshop e Diners Club. Seu faturamento atingiu R$ 13 bilhões em 1999, o que representa 30% de participação no mercado.