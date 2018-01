Credit Agricole faz oferta oficial pelo Credit Lyonnais O banco francês Credit Agricole SA lançou uma oferta oficial para adquirir 100% do Credit Lyonnais SA por 56 euros por ação do Lyonnais, segundo informações do órgão regulador do mercado acionário da França, Conseil des Marches Financiers (CMF). A oferta, que abrange uma oferta principal e duas ofertas secundárias, avalia o Credit Lyonnais em 19,53 bilhões de euros (US$ 19,93 bilhões) e incluirá um aumento de capital do Credit Agricole. A oferta principal do Credit Agricole pelo Lyonnais inclui a troca de cinco novas ações do Credit Agricole e 148,24 euros em dinheiro para cada quatro ações do Lyonnais. Essa oferta principal é complementada por uma oferta secundária de 56 euros em dinheiro para cada ação do Lyonnais. O Agricole está realizando também uma segunda oferta secundária que oferecerá aos acionistas do Lyonnais 37 novas ações do Agricole para cada 10 ações do Lyonnais. O acordo está sujeito à condição de o Credit Agricole assegurar 50,01% das ações do Credit Lyonnais, disse o CMF. Enquanto o Agricole já detém 17,8% do Lyonnais, os quatro acionistas principais do Credit Lyonnais já concordaram em vender suas participações ao Agricole. O Assurances Generales de France (AGF), braço francês do Allianz AG, com 10% do Credit Lyonnais, o Commerzbank AG, com 3,9%, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), com 3,6% e o IntesaBCI com 3,7% concordaram com a oferta do Agricole de 56 euros por ação. Isso aumentará a participação do Agricole para 39%. Outro acionista no Lyonnais, o Axa SA, não quis comentar se venderá sua fatia de 5,3% no Lyonnais. O Société Generale, que possui menos de 4% no Credit Lyonnais, também não quis comentar a respeito até ter a chance de estudar a oferta do Credit Agricole.