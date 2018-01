Credit Lyonnais anuncia lucro líquido de US$ 260,6 mi O banco francês Credit Lyonnais SA anunciou que o seu lucro líquido no quarto trimestre de 2002 triplicou já que o banco diminuiu os custos e reduziu as provisões para possíveis perdas. O lucro líquido no trimestre até 31 de dezembro de 2002 foi de 241 milhões de euros (US$ 260,6 milhões), em comparação com os 78 milhões de euros em igual período de 2001. O lucro operacional bruto subiu para 573 milhões de euros (US$ 619,6 milhões), de 529 milhões de euros em 2001, enquanto as provisões para possíveis perdas caíram para 192 milhões de euros (US$ 207,6 milhões), em relação aos 321 milhões de euros em 2001. O quarto trimestre de 2001 registrou uma provisão de 140 milhões de euros por perdas associadas com o colapso da norte-americana Enron Corp. As operações do banco de investimentos voltou a registrar um lucro líquido de 69 milhões de euros (US$ 74,6 milhões), ante o prejuízo de 44 milhões de euros. Como parte dos esforços de simplificação da empresa em meio à disputa por uma parceria com o Credit Agricole, o Lyonnais planeja cortar os custos de sua deficitária divisão de corretagem em 20% em 2003. A unidade foi afetada por menores preços e volumes de negociação de ações.