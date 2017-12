Crédit Lyonnais: bolsa será a melhor aplicação No primeiro semestre, investimentos com juros prefixados foram as melhores opções. Os fundos de renda fixa prefixados tiveram rentabilidade média de 8,49%, enquanto os Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) prefixados - títulos emitidos por instituições financeiras - tiveram rendimento líquido de 6,93% nas aplicações de grandes quantias. O Índice Bovespa caiu 2,13% no período. A instabilidade no cenário externo, principalmente por conta das incertezas em relação à economia norte-americana, afetou o desempenho do mercado acionário. Porém, o diretor de Renda Variável da Crédit Lyonnais Asset Management, Fábio de Aguiar Faria, acredita que o quadro deve se reverter devido à diminuição das oscilações internacionais e do quadro interno positivo. A instituição acredita que a rentabilidade das ações pode superar a da renda fixa (prefixada e pós-fixada) nos próximos meses. Faria explica que o cenário atual é favorável ao crescimento da economia, o que pode beneficiar a lucratividade das empresas. Diante disso, as ações tendem a se valorizar, já que o investidor tem boas expectativas em relação ao resultado das empresas e pode passar a comprar ações, valorizando o preço dos papéis. Cenário externo favorece queda de juros Além do cenário interno positivo, Faria diz que o mercado internacional deve ficar mais estável. Ele conclui que a maior parte dos analistas aposta que a desaceleração da economia norte-americana vai ocorrer de maneira suave. Segundo ele, os juros nos Estados Unidos podem até subir um pouco mais este ano, mas o período de maior turbulência parece ter chegado ao fim. Além disso, as perspectivas para o petróleo melhoraram nos últimos dias, ainda que o preço do barril continue em níveis elevados. Esse cenário mais tranqüilo deve permitir ao Banco Central (BC) a manutenção da trajetória de queda dos juros, que podem atingir 16% ano em dezembro.. Confira nos links abaixo a abertura do mercado financeiro. O destaque fica para o leilão que o Tesouro promoverá com títulos prefixados.