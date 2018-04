Credit Suisse tem lucro acima do esperado no 2o trimestre

Agora o maior banco da Suíça em valor de mercado, o Credit Suisse teve lucro líquido de 1,6 bilhão de francos suíços (1,5 bilhão de dólares) nos três meses encerrados em junho, ante estimativa média de analistas de 1,4 bilhão de francos obtida em pesquisa da Reuters.

O lucro líquido foi 29 por cento maior que o registrado um ano antes, mas 22 por cento menor que o ganho de 2 bilhões de francos suíços no primeiro trimestre de 2009.

"O segundo trimestre foi uma mais uma confirmação de que o Credit Suisse está surgindo como um dos ganhadores globais na crise de crédito", afirmou o analista Mathias Bueeler, da Kepler Capital Markets.

O presidente-executivo do Credit Suisse, Brady Dougan, disse esperar que "o ambiente econômico global continue desafiador e que as condições difíceis de negócios persistam".

O banco continuou a fortalecer sua base de capital ao cortar ativos de risco maior em 10 por cento. Mas os negócios com gestão de ativos sofreram saídas de recursos maiores que as esperadas no trimestre, apesar da divisão ter tido resultado ligeiramente positivo.

O resultado do banco contrasta com perspectiva pessimista do rival UBS, que alertou que sofrerá prejuízo no segundo trimestre e que ainda precisa se recuperar do impacto do subprime, apesar da injeção de recursos estatais e da chegada de um novo presidente-executivo.