Credit Suisse tem participação majoritária na Hedging-Griffo O grupo bancário Credit Suisse anunciou nesta quinta-feira que adquiriu uma participação majoritária na Hedging-Griffo, uma das principais sociedades de gestão de investimentos do Brasil, em uma operação envolvendo R$ 635 milhões. Segundo o Credit Suisse, a Hedging-Griffo é "uma empresa independente, líder no mercado brasileiro de gestão de ativos e banco privado", o que lhe permitirá aumentar seus negócios no país e nessas áreas de atividade. O banco suíço fica com 50% da sociedade mais uma ação, o que representa 9,5 vezes o lucro do atual exercício. Além disso, o acordo alcançado indica que em cinco anos os atuais acionistas terão a possibilidade de vender o restante de suas participações e que o Credit Suisse poderá adquiri-las. Desse modo, a entidade financeira espera garantir sua posição no setor de bancos de investimentos no Brasil, depois de seu principal concorrente suíço, o UBS, adquirir o banco brasileiro Pactual, especializado também na gestão de ativos, em uma operação concluída no início deste mês.