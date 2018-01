Credit Suisse tem prejuízo recorde de US$ 2,48 bi O Credit Suisse Group alertou que passou para um prejuízo estimado de 3,4 bilhões de francos suíços (US$ 2,48 bilhões) em 2002, o maior na história do segundo maior banco da Suíça. A nova administração, liderada por John Mack e Oswald Gruebel, que partilham o posto de executivo-chefe, decidiu limpar o balanço e concentrar todas as más notícias no quarto trimestre. A decisão resultou em prejuízo líquido de 1 bilhão de francos suíços (US$ 730,5 milhões) no quarto trimestre por causa de custos legais decorrente de processo contra seu banco de investimentos CSFB, provisões para créditos inadimplentes e baixas contábeis de investimentos. No terceiro trimestre, o Credit Suisse teve prejuízo de 830 milhões de francos suíços (US$ 606,3 m ilhões). A perda recorde no ano se segue ao lucro líquido de 1,6 bilhão de francos suíços. Apesar do prejuízo, as ações do Credit Suisse subiram com a expectativa de que o banco está agora em condições de voltar à lucratividade. Às 9h11 (de Brasília), as ações subiam 3,5% para 32,60 francos suíços. O balanço detalhado do banco será divulgado no dia 25 de fevereiro.