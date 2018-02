Credit Suisse vai expandir sua rede bancária pelo mundo O grupo Credit Suisse anunciou nesta quinta-feira que pretende expandir seu negócio bancário pelo mundo. Na contramão das demissões vistas em outras áreas do setor financeiro atingidas pela crise de crédito, o banco afirmou que sua divisão está "bem posicionada para se sobressair nas atuais condições do mercado". A idéia é criar mil novas unidades bancárias para atender clientes até 2010, elevando o total para 4,1 mil unidades. O grupo suíço afirmou que espera que os novos ativos líquidos em sua divisão de gerenciamento de alto-padrão cresçam cerca de 6 por cento ao ano, e que as perspectivas de crescimento no longo prazo para esse ramo estão intactos. Segundo o banco, que vem escapando de grandes baixas da atual crise sem problemas, a expansão será voltada para a Améria Latina (principalmente Brasil e México), Europa, Índia, Japão, Estados Unidos e Oriente Médio. (Reportagem de Thomas Atkins)