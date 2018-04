Credit Suissse e UBS fecham fundos por fuga de investidores

Os bancos suíços Credit Suisse e UBS encerraram alguns fundos de bônus em conseqüência do grande volume de saques solicitados pelos investidores, de acordo com comunicados divulgados pelas duas instituições financeiras."Durante os últimos dias e semanas, os investidores venderam ativos em busca de liquidez", tornando impraticável a manutenção de seis sub fundos, afirmou o Credit Suisse em um comunicado. Veja também: Presidente do BCE afirma que crise ainda está em andamento Presidente da China diz que pretende cooperar com Obama Saiba os assuntos que serão discutidos no G-20 De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Especialistas dão dicas de como agir no meio da crise Dicionário da crise A atual falta de liquidez, segundo o banco, também tornou praticamente impossível vender ativos e atender a demanda dos investidores. Uma porta-voz do Credit Suisse se recusou a revelar o tamanho do fundo e do impacto financeiro provocado pela suspensão das atividades. O UBS, por outro lado, vai liquidar diversos fundos de bônus e oferecerá aos clientes alternativas no mercado monetário, segundo uma porta-voz. "O motivo é a atual situação do mercado, que não permite um gerenciamento eficiente destes fundos", afirmou o banco em um comunicado. As informações são da Dow Jones.