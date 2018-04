Crédito à exportação será regularizado em duas semanas, diz Pratini O ministro Pratini de Moraes afirmou nesta quarta-feira que a oferta de crédito para exportação deve ser regularizada em, no máximo, duas semanas. Ele se disse otimista quanto à reunião que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, e o presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, devem ter na próxima segunda-feira, em Nova York, com banqueiros internacionais. "Eles vão apresentar um quadro realista", declarou o ministro, apostando no restabelecimento das linhas comerciais destinadas ao financiamento das exportações. "Além disso, as medidas anunciadas ontem pelo Banco Central e os recursos já previstos pelo Banco do Brasil devem regularizar a oferta e permitir um salto nas exportações de US$ 6 a 7 bilhões", acrescentou. Ontem, o BC anunciou que oferecerá linhas de crédito para o comércio exterior no valor de US$ 2 bilhões, a partir de sexta-feira. Com isso, o governo pretende compensar a queda de cerca de 15% na oferta de recursos para o setor exportador nesta modalidade de crédito. Biotecnologia Pratini disse que o Brasil precisa aceitar a biotecnologia se quiser ter uma liderança na área agrícola. Segundo ele, a biotecnologia "é o futuro" e o Brasil perde ao manter a proibição para a produção e comercialização de organismos geneticamente modificados (OGMs). "Já estamos atingindo o limite possível dos avanços genéticos com os recursos existentes e permitidos por lei", declarou. "Se quisermos ser uma liderança agrícola precisamos entrar nessa área, até para saber o que é bom e o que não é bom", afirmou ele, durante encontro com representantes do setor de máquinas agrícolas, em São Paulo. Pratini voltou a defender a idéia de que o Brasil deve produzir os três tipos de alimentos - orgânicos, geneticamente modificados e os não-geneticamente modificados. "Para produzir grãos não-geneticamente modificados, o Brasil precisa receber por isso uma espécie de prêmio e não o mesmo valor que o país vizinho recebe", disse o ministro, em referência à Argentina, cuja produção de soja é em mais de 90% transgênica. Segundo o ministro, há mercados que se dizem dispostos a pagar esse prêmio, como China e Itália, e isso deve ser negociado. "Caso contrário, o produtor plantará transgênico, como já vem fazendo no Rio Grande do Sul". Milho Pratini também afirmou que os leilões dos contratos de opção de venda do milho que estão sendo realizados neste mês devem fazer com que o produtor volte a plantar milho, mesmo com o preço convidativo da soja no mercado internacional. "Se houver uma redução na área, será de 2% a 4%, não mais do que isso", avaliou o ministro. Ele garantiu que o Ministério da Agricultura não está preocupado com um eventual desabastecimento de milho, o que comprometeria a produção da indústria de suínos e aves. "No caso de faltar milho no Brasil, há a possibilidade de importação do grão", disse. Sobre os leilões de contratos de opção de venda do café, realizados hoje de manhã, Pratini considerou bom o resultado. Foram negociados 71% dos contratos ofertados. "É um bom resultado, principalmente porque é a primeira vez no Brasil que se faz leilão de opção ", afirmou o ministro.