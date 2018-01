Crédito para veículos nos EUA ultrapassa   US$ 1 trilhão pela 1ª vez

NOVA YORK - Os financiamentos de veículos nos Estados Unidos ultrapassaram US$ 1 trilhão pela primeira vez, de acordo com um levantamento do Federal Reserve de Nova York.

Passados seis anos desde a profunda crise de 2008/2009, os empréstimos para compra de veículos aceleraram fortemente. Cerca de US$ 119 bilhões em crédito para automóveis foram originados no segundo trimestre deste ano.

Os empréstimos para veículos subiram bastante nos últimos quatro anos, ajudando as vendas de carros a se recuperarem do período de recessão. Em maio, as vendas cresceram num ritmo anual de 17,6 milhões de unidades, o maior desde junho de 2005.

Assim como o crédito estudantil, que superou a marca de US$ 1 trilhão pela primeira vez em 2013, o empréstimo de automóveis já ultrapassa esse patamar.

O endividamento total dos americanos permanece abaixo do visto antes da crise, devido à retração nas dívidas com imóveis e cartões de crédito. Os saldos devedores de crédito imobiliário caíram US$ 66 bilhões no segundo trimestre.

"Houve algum aperto nos empréstimos a veículos após a crise financeira, mas por muitas medidas eles já voltaram para onde estavam antes", disse Wilbert van der Klauw, economista do Fed de Nova York. "Isso em contraste com a contração de hipotecas, que continua a ser significativamente menor do que antes da recessão." Fonte: Dow Jones Newswires.