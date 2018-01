Crédito ajuda recuperação da indústria A atividade da indústria paulista teve elevação de 13,5% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 1999, de acordo com o Indicador do Nível de Atividade (INA), divulgado ontem pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Trata-se de mais um índice que confirma a recuperação da economia e já leva economistas a discutirem novos percentuais para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2000. Os economistas Celso Toledo, da MB Associados, e Carlos Eduardo Soares Gonçalves, da MCM Consultores, explicam que esse desempenho é resultado de quatro fatores que estimulam o consumo e, conseqüentemente, a produção: recuperação da massa salarial, maior oferta de crédito, queda dos juros e aumento no ritmo de contratação de pessoal. De acordo com os economistas, o número é positivo e confirma a tendência de recuperação da economia. Quanto às perspectivas para o crescimento do PIB em 2000, a MB Associados trabalha com 2,3%. A MCM calcula 3%. Em relação às projeções para a indústria, os percentuais de crescimento são de 4,5% e 4%, respectivamente. Toledo explicou que a MB prefere ser cautelosa porque ainda não vê indícios reais de recuperação substancial da oferta de crédito. Gonçalves preferiu ressaltar os dados anunciados recentemente sobre desempenho da indústria, que apontam retomada da atividade econômica acima do esperado pelos profissionais do mercado no início do ano. O indicador divulgado ontem pela Fiesp deixou o economista-chefe do Chase Manhattan Bank, Luís Fernando Lopes, preparado para eventuais ajustes nas projeções da instituição. O banco projeta crescimento de 3,9% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2000, mas pode alterar a previsão, dependendo do resultado da pesquisa de atividade industrial que será divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na próxima terça-feira. "Se os números confirmarem o ritmo sugerido pelo INA, devemos rever a projeção para cima." O economista-chefe do Banco Inter American Express, Marcelo Allain, modificou sua estimativa de crescimento do PIB de 2,8% para 3,6% e não pretende alterá-la novamente ao menos no curto prazo. Apesar disso, ele acredita que o INA deve ser visto com otimismo. "Confirma que a economia se está recuperando, puxada pela indústria, segmento que mais sofreu com a crise cambial do ano passado."