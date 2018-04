Crédito ao comércio exterior não chega à pequena empresa, diz Sebrae As pequenas empresas exportadoras dificilmente se beneficiarão das linhas emergenciais de financiamento ao comércio exterior anunciadas pelo BNDES e pelo Banco Central, disse o gerente de apoio à comercialização do Sebrae-SP, Luiz Álvaro Bastos. Para ele, os cerca de US$ 4,6 bilhões de recursos liberados pelas duas entidades vão cair nas regras do sistema financeiro, e apenas as grandes e médias empresas têm condições de cumpri-las. "As pequenas não têm acesso aos recursos oferecidos pelo sistema financeiro. As garantias exigidas são impossíveis de dar. Isso sem contar o custo do financiamento, que ainda é muito alto", afirmou. O crédito oferecido pelo BNDES terá custo para o tomador de cerca de 14% ao ano, com a diferença do agente de 1%, no caso das pequenas empresas. O crédito é limitado a US$ 8 milhões por empresa, com prazo de 180 dias. "A única pequena empresa que pode se beneficiar desses créditos é aquela que está totalmente saneada do ponto de vista financeiro. Mas esse é um caso raro", disse. Na sexta-feira, o Sebrae se reúne com a Agência de Promoção de Exportações (Apex) para avaliar o impacto que a redução das linhas de comércio exterior pelos bancos privados teve sobre as exportações das pequenas empresas. Bastos acredita que a melhor solução a curto prazo para melhorar o desempenho exportador das empresas de menor porte é a retirada do PIS/Cofins.