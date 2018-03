Crédito ao consumidor cai pelo 7º mês seguido nos EUA O crédito ao consumidor nos Estados Unidos recuou US$ 12 bilhões em agosto, marcando o sétimo mês seguido de contração, segundo informou hoje o Federal Reserve (Fed, banco central americano). Economistas esperavam um declínio de US$ 7,5 bilhões. Os dados sobre crédito ao consumidor de julho foram revisados para uma queda de US$ 19 bilhões, de um declínio de US$ 21,6 bilhões divulgado anteriormente. O crédito pendente ao consumidor em agosto registrou uma queda de 5,8% em taxa anual sazonalmente ajustada, para US$ 2,463 trilhões.