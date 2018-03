Crédito ao consumidor cai pelo 9º mês seguido nos EUA

Com a crise financeira, os consumidores americanos começaram há pouco mais de um ano um processo de desalavancagem, diante da recessão econômica, aumento do desemprego e excesso de dívida das família. A redução no crédito ao consumidor é uma preocupação porque o gasto de consumo representa uma grande parte da economia dos EUA.

O crédito rotativo, ou uso do cartão do crédito, caiu em US$ 7 bilhões para US$ 888,1 bilhões em outubro, marcando o 13º mês seguido de declínio. O crédito não rotativo - que inclui financiamento de automóveis e motor-homes - aumentou em US$ 3,4 bilhões para US$ 1,595 trilhão.

O dado do crédito ao consumidor exclui as hipotecas residenciais e outros financiamento garantidos por imóveis. O relatório tende a ser altamente volátil de um mês para outro e é frequentemente revisado. Mas o relatório ainda fornece detalhes sobre como os americanos financiam seu estilo de vida. As informações são da Dow Jones.