Crédito ao consumidor continua em queda A rigidez da política de juros adotada pelo governo Lula continua a se refletir sobre a concessão de crédito ao consumidor. Dos vários instrumentos para tomada de recursos, apenas o cartão de crédito vem apresentando aumento no volume emprestado. O cheque especial, o empréstimo pessoal e o financiamento de veículos registraram em fevereiro queda de 12 8%, 16% e 16,5% no número de novas contratações, na comparação com fevereiro de 2002. Os cartões de crédito elevaram as contratações em 55,9%. Na média de todos os instrumentos pesquisados, houve um recuo de 7% nas novas contratações. O levantamento, feito mensalmente pela Partner Consultoria, especializada em crédito ao consumidor, mostra que as concessões começaram o ano em queda nas comparações com os volumes de 2002, que foram mais baixos do que 2001. Desde outubro do ano passado, os porcentuais não registram quedas inferiores a 5%. O volume emprestado foi de R$ 25,2 bilhões em fevereiro contra R$ 23,3 bilhões em janeiro. Os dados da consultoria, que são baseados em informações do Banco Central, levam em conta o crédito oferecido por instituições financeiras e não incluem o varejo que administra o próprio crediário. Este comportamento cauteloso do consumidor se reflete também sobre os reais emprestados a pessoas físicas. O montante caiu 6,6% em fevereiro sobre fevereiro de 2002 e foi de R$ 77,7 bilhões. Na comparação com janeiro, a queda foi de 3,4%.