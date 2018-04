Crédito ao consumidor nos EUA cai pelo 4º mês seguido

O resultado reflete uma maior contenção dos americanos diante da maior taxa de desemprego em 25 anos. O estoque de crédito ao consumidor caiu a uma taxa anual sazonalmente ajustada de 1,5%, segundo dados do Fed.

Em abril, o crédito ao consumidor caiu US$ 16,5 bilhões, frente a uma estimativa inicial de queda de US$ 15,7 bilhões.

Os dados do Fed indicam ainda que as pessoas estão deixando seus cartões de crédito na carteira. O crédito rotativo, que inclui o uso do cartão de crédito, recuou US$ 2,9 bilhões em maio e atingiu US$ 928,0 bilhões. O crédito rotativo caiu US$ 8,7 bilhões em abril.

O crédito não rotativo, que inclui empréstimos para automóveis e trailers, caiu 0,3% (US$ 367 milhões) e foi para US$ 1,592 trilhão. O crédito não rotativo em abril caiu 5,9% (US$ 7,8 bilhões).

O relatório de crédito ao consumidor exclui as hipotecas residenciais e outros empréstimos garantidos por imóveis. Os números tendem a ser altamente voláteis de um mês para outro e são frequentemente revisados, mas o relatório fornece detalhes sobre como os americanos financiam seu estilo de vida. As informações são da Dow Jones.