Crédito aprovado pelo BID não tem data para entrar no País Os recursos do crédito de US$ 1 bilhão aprovado na segunda-feira, 23, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiar micro, pequenas e médias empresas ainda não tem data para entrar no Brasil. Na instituição brasileira, a expectativa é que leve alguns meses. Ainda há um trâmite burocrático no Brasil para que o dinheiro entre no País. Como trata-se de um endividamento, é necessária a aprovação do Senado para a operação. Pela primeira vez, o BID dá a opção do BNDES tomar parte do empréstimo em reais em vez de dólares. Ainda não há decisão brasileira, porém, sobre a conveniência de usar essa facilidade. De acordo com o BNDES, isso vai depender do custo, na época, que o BID terá para captar em reais no exterior, que seria repassado ao BNDES. Os recursos fazem parte de uma Linha de Crédito Condicional de US$ 3 bilhões do BID com contrapartida de igual valor do BNDES. A linha foi lançada, segundo o BID em 2004, com validade para nove anos. Desse total, uma parcela de US$ 1 bilhão já foi contratada, em setembro de 2005, de acordo com a instituição brasileira. A aprovação pelo BID foi da segunda parcela, também de US$ 1 bilhão. O prazo para o BNDES pagar é de 20 anos, com carência de quatro anos. A taxa é baseada na Libor mais um percentual, variável, segundo o banco brasileiro. O BNDES repassará os recursos a micro, pequenas e médias empresas em financiamentos de projetos de investimento de médio e longo prazo cobrando Taxa de Juros a Longo Prazo (TJLP, atualmente em 6,5%) mais 1%.