Crédito bancário pode crescer O lucro dos bancos está crescendo, mas não é porque as instituições estejam emprestando mais. Este quadro, que contraria as expectativas dos analistas, deve se alterar no futuro. À medida que os juros caiam, a manutenção da rentabilidade dos bancos vai exigir um aumento da oferta de crédito. É a avaliação de Gilberto Pereira de Souza, analista de instituições bancárias do Banco Sudameris. Ele acredita que este ano o volume de crédito cresça 25%. Para o analista, a queda dos juros diminui o interesse do investimento em títulos públicos. Para obter ganhos maiores, os bancos vão ter que emprestar para empresas e pessoas físicas. O lucro dos cinco maiores bancos do País cresceu 2,6% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi um lucro total de R$ 1,38 bilhão. O resultado dos bancos melhorou no período por conta da redução dos custos de captação - os juros básicos caíram, reduzindo o custo de captação mais do que o juro do crédito. A queda da inadimplência também ajudou a melhorar os resultados, bem como o aumento das receitas com serviços cobrados dos clientes.