Crédito cresce 19,7% em 12 meses e empresas já se beneficiam de reação

Após o início de ano com o mercado de crédito travado pela crise, o primeiro semestre terminou com números indicando recuperação. Bancos têm oferecido mais financiamentos e o juro cobrado dos clientes cai há sete meses. Em junho, o total de operações cresceu 1,3% ante maio, no melhor desempenho mensal do ano. Em 12 meses, a expansão atinge 19,7%. Os dados apresentados ontem pelo Banco Central indicam também reação do crédito para empresas. No mês, o ritmo de novos empréstimos ao segmento foi quase cinco vezes maior que o das pessoas físicas. Nos últimos meses, a situação era inversa: o crédito aumentava para as pessoas físicas, mas as empresas tinham dificuldade em tomar recursos. Na média, as companhias tomaram R$ 4,6 bilhões em empréstimos a cada dia de junho. O valor é 5,1% maior que o de maio. Esse crescimento é bastante superior ao das pessoas físicas, cuja média aumentou 1,1% no mês passado. Apesar da melhoria do crédito, a inadimplência cresce desde dezembro de 2008. "O dado mais importante se refere à recuperação dos novos empréstimos, em especial o crédito corporativo. Apesar de o patamar dos novos empréstimos para empresas ainda estar abaixo do nível pré-crise, o resultado apresentado é, na nossa visão, uma forte evidência da recuperação da atividade econômica", diz a economista do Santander Luiza Betina Rodrigues, em relatório aos clientes. Entre as operações corporativas, chama a atenção o aumento dos financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No mês, o saldo dos empréstimos cresceu 2,7% ante maio e saltou 27,1% em 12 meses. A instituição, assim como o Banco do Brasil e a Caixa, tem sido pressionada pelo governo a emprestar mais para atenuar os efeitos da crise. Para as famílias, o destaque ficou com o saldo dos financiamentos para habitação, que cresceu 3,5% ante maio e saltou 40,9% em um ano. O segmento foi beneficiado por várias desonerações e pelo "Minha Casa, Minha Vida". Entre as várias operações de crédito oferecidas pelos bancos, o crédito habitacional é o que apresentou melhor desempenho no semestre. O restabelecimento do crédito tem ocorrido nos últimos meses com a queda da aversão ao risco de investidores e instituições financeiras. Após a quebra do Lehman Brothers, no ano passado, o temor com os desdobramentos da crise interrompeu o crédito e bancos passaram a manter o dinheiro em caixa, no chamado "entesouramento". Agora, os recursos voltam à economia em empréstimos para famílias e empresas. O chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, aposta que a recuperação deve continuar, na esteira da queda do custo dos empréstimos. Em junho, o juro médio cobrado caiu pelo sétimo mês seguido e bateu em 36,7%. O dado preliminar de julho sinaliza nova redução, que deve ser a oitava seguida. Até o dia 17, a taxa média era de 36,2% ao ano, bem abaixo do pico recente de 44,1% observado em novembro de 2008. O crédito pessoal, por exemplo, já é oferecido pelos bancos com juro médio de 45,6%, o menor nível da série iniciada em 2000. Até mesmo o cheque especial teve a terceira queda de taxa seguida. O custo, no entanto, é quase quatro vezes maior que o crédito pessoal: 167% ao ano. O economista da Tendências Consultoria Bruno Rocha aposta que a recuperação continuará a ser mais evidente nos empréstimos para as famílias até pelo menos o fim do ano. Segundo Altamir, esse segmento reagiu mais rápido porque a equipe econômica adotou medidas para manter a oferta de crédito e, ao mesmo tempo, houve incentivo para setores como construção e veículos.