Crédito cresce 69,8% As vendas a prazo cresceram num ritmo muito forte às vésperas do Dia da Criança. Segundo dados do Indicador Serasa do Nível de Atividade do Comércio, no final de semana que antecede ao do Dia da Criança as vendas à vista e com cheques pré-datados cresceram 18,8%, e as vendas a prazo 69,8% (em comparação feita à mesma data do ano passado). No período acumulado de janeiro a agosto, as vendas financiadas cresceram 53% este ano em relação a 1999.