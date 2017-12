Crédito cresce e inadimplência cai, diz BC A concessão de empréstimos bancários terminou o ano passado em R$ 137 bilhões, o equivalente a 25,5% do PIB. O porcentual é superior aos 23,8% do PIB registrado em 2002. O aumento, segundo o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central, Altamir Lopes, é um indicativo da solidez do processo de retomada do crescimento econômico. Ele não quis fazer projeções para 2004. Para as pessoas jurídicas, segundo o BC, as concessões de crédito aumentaram de R$ 51,6 bilhões para R$ 62,1 bilhões de novembro para dezembro, com incremento de 20,4%. Ele admitiu que as empresas podem estar procurando captar recursos nos bancos para aumentar a produção e atender o crescimento da demanda e também para elevar os estoque. "Apesar de os dados de estoque no Brasil não serem muito precisos, nós temos percebido uma diminuição dos estoques pelas sondagens feitas por algumas entidades de classe." O chefe do Depec destacou ainda a queda da taxa de inadimplência dos empréstimos às pessoas físicas. "A taxa de 13,9% em dezembro é a menor desde os 10,6% de agosto de 2000", disse. A redução, segundo ele, pode ser interpretada com um movimento para quitar dívidas e, com isso, abrir espaço para uma eventual retomada do crédito no futuro. "É incrível o número de baixas de registros no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)", disse. Lopes informou que, no ano passado, as taxas de juros dos empréstimos às pessoas físicas, considerando a média das diversas operações, tiveram queda maior do que os 10 pontos porcentuais de diminuição dos juros básicos da economia, a taxa Selic. "Tivemos uma queda de 16,9% dos juros dos empréstimos às pessoas físicas, que fecharam o ano passado em 66,6%, menor nível desde os 66,1% de maio de 2001." Ele disse, entretanto, não saber se os juros continuarão caindo em ritmo maior do que o da Selic em 2004.