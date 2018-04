Crédito cresce mais do que inadimplência, diz Serasa O volume de crédito na economia brasileira cresceu 71% de janeiro de 1999 até junho de 2002, enquanto a inadimplência evoluiu em ritmo menor (56%) no mesmo período. É o que revela indicador inédito produzido pela Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos) e divulgado hoje. O indicador é composto por quatro índices, que incluem todos os meios de pagamentos: cheques devolvidos, títulos protestados, sistema financeiro (bancos) e outros segmentos (cartões de crédito e financeiras). Os dados revelam que o crédito para pessoas físicas evoluiu 133%, enquanto a inadimplência cresceu 72%, quase a metade. O indicador revela ainda que os atrasos em 2002 diminuíram na comparação com o ano passado. Pelo novo indicador, a inadimplência chegou a uma taxa de 19,5% no terceiro bimestre (maio-junho de 2002), contra 35,7% no mesmo período do ano passado. Na comparação semestral 2002/2001, o Indicador mostra que a inadimplência geral - pessoa física e jurídica - no Brasil aumentou 26,1% no período de janeiro a junho deste ano, na comparação com o mesmo período de 2001. O índice da Serasa aponta que a alta foi puxada por pessoa física, que no primeiro semestre deste ano cresceu 34,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a inadimplência de pessoa jurídica registrou aumento de 12,2%, no mesmo período. De acordo com a pesquisa, os cheques sem fundo apresentam queda na representatividade nos últimos três anos. No primeiro semestre de 2000, a participação de cheques devolvidos no Indicador Serasa de Inadimplência foi de 48%. No mesmo período de 2001, foi de 44%. Nos primeiros seis meses deste ano, os cheques devolvidos representaram 38% do total do indicador. O segundo índice na representatividade é o registro de inadimplência de cartões de crédito e financeiras. No primeiro semestre de 2000, representou 24%; em igual período de 2001, 25%; no primeiro semestre deste ano, 31%. O índice registros no sistema financeiro (bancos) tem a terceira maior participação no indicador nos primeiros seis meses deste ano, 24%; no primeiro semestre de 2001, 22% e 16% em igual período de 2000. A menor representatividade, na comparação semestral, foi dos títulos protestados, 7% este ano, 9% em 2001 e 12% em 2000. De acordo com o estudo, o valor médio das anotações negativas de cheques sem fundo no último semestre foi de R$ 670,26; de títulos protestados foi de R$ 860,63; de registros no sistema financeiro foi de R$ 2.345,43; e de registros outros segmentos foi de R$ 317,13.