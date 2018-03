Crédito de bancos japoneses sobe depois de 10 anos Os créditos concedidos pelos bancos japoneses aumentaram 1,2% em 2006, no primeiro aumento em 10 anos, segundo informou nesta sexta-feira o Banco do Japão (BOJ, central). A média diária do balanço de créditos no ano passado ficou em ¥385 trilhões (US$ 3,2 trilhões). O último crescimento no indicador, de um 1%, havia sido registrado em 1996, segundo a agência japonesa Kyodo. O aumento nos créditos se deve sobretudo à forte demanda de capital por parte das empresas em pleno processo de recuperação econômica no Japão. Após ajustes por alguns fatores especiais, o cálculo é de que balanço dos créditos dos bancos japoneses cresceu na realidade 2,1%. Em dezembro, os empréstimos cresceram 18%. Foi o 11º mês consecutivo de alta, atribuída às necessidades de capital das empresas para os pagamentos extras do Natal e acordos de fim de ano.