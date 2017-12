Crédito depende do valor da renda familiar A relação entre a renda familiar e o financiamento, muitas vezes, destrói o sonho de quem quer ter o imóvel próprio. É comum as pessoas determinarem o bairro, escolherem o estilo de sua nova moradia e só depois consultar os agentes financeiros sobre o quanto podem pedir emprestado. Existem limitações entre a renda familiar e o financiamento. Nos contratos pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH), a maioria dos bancos financia somente 70% do valor do imóvel. Isso significa que os outros 30% têm de ser arcados pelo comprador, mas, nesse caso, ele pode usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para completar o valor do imóvel. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), Miguel de Oliveira, o comprador de um imóvel tem de tomar algumas precauções na hora que optar por comprar um imóvel. Normalmente, nos lançamentos, os 30% do valor não financiado pelos bancos é parcelado pelas construtoras. "As exigências das construtoras são menores que as dos bancos", diz. Se o apartamento custar, por exemplo, R$ 100 mil, no período de obra, o comprador estará pagando R$ 30 mil, normalmente durante uns dois anos, divididos em mensalidades e parcelas semestrais. Quando estiver prestes a pegar as suas chaves, vai até o agente financeiro para obter os outros R$ 70 mil, em contratos de 15 anos, em média. O professor de finanças da PUC e economista, José Nicolau Pompeu, é enfático ao afirmar: "Se a pessoa não fizer um bom orçamento familiar, é uma forte candidata à inadimplência", diz. Saber compor a renda familiar e o quanto pode pedir emprestado para comprar o imóvel, segundo os especialistas, deve ser o primeiro passo do comprador.