Crédito deve estimular vendas dos shoppings na Páscoa A melhoria do acesso ao crédito deve estimular a venda dos shopping centers do Estado de São Paulo nos três dias do feriado da Páscoa, na avaliação da Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping (Alshop). Segundo uma pesquisa realizada pela entidade junto a seus associados, a expectativa é de que as vendas avancem 13% na comparação com o mesmo período do ano passado, acompanhadas de um incremento de 11% no fluxo de público. De acordo com a Alshop, os números mostram que a Páscoa está se transformando em uma data importante para o setor. Além do acesso ao crédito, outros fatores vêm contribuindo para essa tendência na avaliação da entidade, como o aumento do número de shopping centers no Estado de São Paulo na comparação com a Páscoa de 2004.