Crédito deve ficar difícil e juros, mais altos O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários, ou Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como é conhecido, será mudado, provavelmente com aumento de alíquotas ou ampliação de incidência. Pela abrangência elástica que tem, o imposto é cobrado sobre operações de financiamento e empréstimo; em operações de seguro, na emissão ou recebimento de apólices; em operações de câmbio, na conversão de moeda estrangeira; e na emissão, transmissão ou resgate de títulos, públicos e privados, e ações, entre outros papéis mobiliários. Não está claro ainda como e quando ocorrerão as mudanças, se com aumento de alíquota ou ampliação da base de incidência, ou pela combinação de ambos. Uma hipótese altamente provável, segundo o advogado tributarista Antonio Carlos Rodrigues do Amaral, é o aumento do custo para o consumidor que toma dinheiro emprestado, pelo aumento dos juros, e uma redução do rendimento das aplicações para os investidores. "Deve haver um aumento dos juros na ponta do crédito e uma diminuição do ganho dos investidores." Segundo Rodrigues do Amaral, a mudança poderá ser adotada de imediato, porque, no caso do IOF, o governo não precisa respeitar o princípio da anterioridade (aprovação de alteração num ano para que entre em vigor no seguinte) e a carência de 90 dias exigidos entre a aprovação das contribuições e a cobrança delas, como é o caso da CPMF. Outra vantagem para o governo é que o total dos recursos arrecadados com o IOF fica para a União, sem o repasse para Estados e municípios. As alíquotas, diferenciadas para cada modalidade de operação, deverão ter acentuada elevação, prevê Rodrigues do Amaral, porque a base de incidência do IOF é bastante menor que a da CPMF, cuja perda de arrecadação o governo tentar compensar com as medidas anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda.