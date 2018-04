Crédito deve se normalizar até o fim do ano, diz Bernardo

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta quinta-feira, 27, à Agência Estado que até o encerramento de 2008 deve estar normalizado o fluxo de recursos do sistema de crédito do País. "Eu conversei com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e ele manifestou que já está ocorrendo uma normalização desse setor. Esse é um processo gradual, que está melhorando e acredito que até o final do ano a situação estará normalizada", disse. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Dentro do contexto de regularização da situação do crédito, Paulo Bernardo afirmou que é possível o País registrar um crescimento de 4% em 2009. "Se o governo não estivesse atuando com rigor e agindo de forma ativa, como está, possivelmente iríamos registrar um crescimento menor no próximo ano, talvez de 3,5% ou menos. Contudo, como estamos agindo firmemente e com rapidez, é possível alcançar uma expansão de 4% no PIB. Estamos adotando várias medidas anticíclicas, que são relevantes neste momento para atingir esse objetivo", acrescentou.