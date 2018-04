Crédito deve ter expansão de 20% no ano, diz Febraban A expansão do crédito este ano deve manter o ritmo dos últimos meses e crescer em torno de 20% em 2007, disse a economista sênior da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Ana Higa. De acordo com ela, a divulgação na quinta-feira pelo Banco Central de que o volume total de empréstimos do sistema financeiro cresceu 21% em março ante o mesmo mês de 2006, atingindo R$ 757,1 bilhões, corrobora essa previsão, partilhada por várias instituições financeiras. A economista destacou que o conjunto dos dados divulgados na quinta pelo BC referentes ao tema foram muito positivos. "As taxas de juros estão caindo, com alongamento dos prazos e a expansão do crédito", ressaltou. Todos os segmentos de crédito estão crescendo. Em relação a março do ano passado, o crédito com recursos livres aumentou 23,5%, sendo que o para pessoas físicas se expandiu 24,3%, um pouco mais que o para pessoas jurídicas, que se ampliou, 22,7%. As operações com recursos direcionados cresceram menos, em valor: 15,9%. Imóveis Ana Higa chamou a atenção para o financiamento imobiliário, como segmento que tem pouca participação ainda, mas está se expandindo muito - a uma taxa de 58,8% em março ante o mesmo mês de 2006 e 5,9% ante fevereiro. "A expectativa é que o crédito habitacional se expanda mais. Ele tem muito mais espaço para crescer do que os outros tipos de crédito", disse. Também ressaltou que o crédito consignado cresceu 47,4% e, como oferece taxas de juros menores do que outras modalidades de crédito pessoal, tem sido o preferido dentro desse segmento, cuja participação já é de 55,4%. Ela também destaca o crescimento do financiamento à compra de automóveis, cujo crescimento foi de 23,3% em março ante o mesmo período de 2006.