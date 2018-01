Crédito e salário devem manter alta de bens de consumo A expansão do crédito e o aumento da massa salarial vão ditar os rumos da indústria no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de quatro anos em que o fato mais marcante foi o crescimento acelerado das exportações e das importações. A taxa básica de juros, a Selic, já caiu pela metade desde o seu pico em fevereiro de 2003: de 26,5% para 13,25%. O volume de crédito na economia subiu 9 pontos porcentuais do Produto Interno Bruto (PIB), de 24,2% para 33,1%, entre dezembro de 2002 e outubro de 2006. O coordenador de Indústria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sílvio Sales, explica que o crescimento do crédito é responsável pelo bom desempenho dos bens de capital e dos bens de consumo duráveis, como carros, eletroeletrônicos e computadores. Os bens duráveis cresceram a um ritmo anual de 10,5% do início de 2003 até outubro de 2006, muito acima da média de 3,55% da indústria. Já os bens não-duráveis e semiduráveis, como alimentos e roupas, tiveram uma expansão média anual de apenas 1,55% ao longo do primeiro mandato. Esses segmentos são menos dependentes do crédito e mais da massa salarial, que se recupera mais lentamente ao longo de um ciclo de aquecimento da economia. ´O salário médio ainda não superou o nível de 2002´, observa Sales. Mas a perspectiva é de que cresçam moderadamente no segundo mandato. Aurélio Bicalho de Almeida, economista do Itaú, nota que a maior inclusão social, com os programas de transferência de renda e as melhoras no mercado de trabalho, favorece os bens não-duráveis e semiduráveis. Na área externa, as exportações (em quantidades) aumentaram 57,8% de 2003 a outubro de 2006, e as importações cresceram 40%, segundo dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex). As trajetórias, porém, foram muito diferentes, e refletem a grande mudança dos indicadores econômicos ao longo do primeiro mandato, que começou com juros altíssimos, câmbio desvalorizado e risco Brasil elevado e termina com a Selic (taxa básica) em queda, real valorizado e um nível de solidez e estabilidade das contas externas praticamente inédito na história do País. Em 2003, as importações (em quantidade) recuaram 3,74%, em conseqüência do arrocho monetário para conter a crise iniciada em 2002, que levou o PIB a crescer apenas 0,5%. Já as exportações, estimuladas pela grande desvalorização do câmbio, dispararam com um crescimento de 15,6%. Em 2004, o ano dourado da indústria no governo Lula, as exportações cresceram 19,22% e as importações, 18,12%. O ritmo vibrante de internacionalização produtiva foi desbalanceado pela valorização cambial iniciada em 2004. Em 2006, as importações cresceram 16,8% até outubro, comparado com apenas 4,7% para as exportações. A indústria chega ao fim do primeiro mandato de Lula sob a pressão de dois fatores derivados do setor externo: os fabricantes nacionais de produtos vulneráveis ao câmbio e a competição chinesa estão numa situação cada vez mais difícil e os setores voltados à exportação já não conseguem puxar a atividade industrial e o PIB.