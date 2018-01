Crédito: falta garantia e inadimplência é alta O presidente do Banco Central (BC), Armínio Fraga, afirmou ontem que o mercado de crédito brasileiro é "atrofiado" e que o devedor brasileiro tem "uma falsa proteção". Ele fez este comentário ao afirmar que cerca de 90% das operações de crédito no País não têm garantias e que, por isso, os banqueiros assumem muito risco. Ele disse que isso é uma questão de legislação e também cultural e acrescentou que o ideal seria ter 10% do mercado de crédito brasileiro sem garantias e 90% com garantias. A ausência de garantias provoca um aumento do custo dos empréstimos, porque as instituições financeiras enfrentam maior risco. Se houvesse garantias, diante do risco menor, as instituições poderiam cobrar juros menores. É neste sentido que o devedor tem a falsa proteção. Ou seja: se sente mais confortável de não ter que oferecer garantias, mas paga muito mais por isso. Além disso, se houvesse mais garantias, com menor taxa de juros, o mercado de crédito teria maior tamanho no Brasil, com mais bancos interessados em emprestar e mais pessoas dispostas ao endividamento. Inadimplência Outro fator que encarece o custo dos empréstimos no Brasil é a alta taxa de inadimplência, além da carga tributária e as alíquotas de depósitos compulsório. Dados da Federação Brasileira da Associação de Bancos (Febraban) mostram que a cobrança judicial de um protesto demora, em média, cinco anos, além do seu elevado custo. Por esse motivo, muitas instituições não processam clientes, limitando-se a incluí-los no SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), na lista de devedores em atraso. O elevado número de pessoas que entram na Justiça contestando as taxas de juros encarece ainda mais o crédito. No ano passado, pesquisa da Febraban demostrou que havia 7 milhões de processos de devedores de bancos questionando o pagamento na Justiça. A estimativa é de que o custo desses processos para as instituições financeiras eleve em 2,5 pontos porcentuais a taxa de juros. Isso quer dizer que, se a cobrança judicial fosse ágil e mais barata, um banco que cobra juros de 8,5% ao mês, poderia reduzi-los para 6% ao mês.