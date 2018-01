Crédito financeiro cresceu 10,8% em 9 meses As operações de crédito do sistema financeiro para os setores público e privado, em dezembro do ano passado, somaram R$ 317,046 bilhões. Esse valor representou um crescimento de 10,8% em nove meses. A comparação só é feita por nove meses, porque no final do primeiro trimestre do ano passado o Banco Central alterou as regras de classificação de risco e de contabilização dessas operações de crédito. De março a dezembro de 2000, as operações de crédito do sistema financeiro para as pessoas físicas registraram um aumento de 38,6%, passando de R$ 43,106 bilhões em março para R$ 59,745 bilhões, em dezembro. Já nas operações para governos estaduais e municipais houve uma retração de 15% nesse mesmo período. Segundo o chefe do Departmento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes, essa queda decorre dos processos de privatizações e de renegociações de dívidas estaduais e municipais.