Crédito habitacional terá juros menores A linha de crédito habitacional exclusiva para servidores públicos federais que estará disponível na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil deverá contar com os juros mais baixos praticados pelas duas instituições. De acordo com fontes dos bancos, na Caixa a taxa deve ser em torno de 8,4% ao ano mais TR, com prazo máximo de financiamento de 30 anos. No BB, a taxa deve ser de 8,9% ao ano mais TR, com prazo de 25 anos. A estimativa na Caixa é que o volume de recursos destinados para a linha seja de R$ 1 bilhão. Os bancos devem usar recursos captados em cadernetas de poupança para os empréstimos.