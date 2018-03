Crédito imobiliário com recursos da poupança sobe 8,1% O volume de financiamentos imobiliários com recursos da poupança cresceu 8,1% em agosto, na comparação com julho, para R$ 3,182 bilhões, informou hoje a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Este é o melhor desempenho mensal de 2009. Na comparação com igual mês de 2008, no entanto, houve uma queda de 8,6%. De acordo com a entidade, na história do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), somente nos meses de junho, julho e agosto de 2008 havia sido superada a marca de R$ 3 bilhões em financiamentos.