Crédito imobiliário cresce 71% em abril O volume de operações contratadas pelos agentes que integram o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) atingiu R$ 818 milhões em abril de 2006, superando em 71% o volume do ano passado e elevando para R$ 2,38 bilhões o total de contratações dos primeiros quatro meses do ano. Esse volume representa aumento de 72% comparativamente ao mesmo período de 2005. No que se refere ao número de unidades financiadas, os resultados de abril também se constituíram num dos melhores desempenhos em termos mensais, com 9.536 unidades. O resultado superou em 74,59% o número de abril do ano passado, elevando o acumulado do ano para mais de 29 mil unidades. Considerando o período de 12 meses, entre maio de 2005 e abril de 2006, o volume de recursos alocados ao mercado atingiu R$ 5,8 bilhões, que viabilizaram a construção e aquisição de 73 mil unidades. Nos primeiros quatro meses de 2006, o volume de saques nas contas de poupança superou o de depósitos em R$ 6,3 bilhões, fazendo com que o saldo de dezembro de 2005 - R$ 135,4 bilhões caísse para R$ 132,4 bilhões em abril de 2006.