Crédito imobiliário da Caixa cresce 155% em janeiro A Caixa Econômica Federal concedeu em janeiro R$ 1,910 bilhão em crédito imobiliário. O valor é recorde para o mês e representa um crescimento de 155% sobre o mesmo período de 2008. A média diária de contratação nacional ficou em 2.189 contratos, o que corresponde a cerca de R$ 90 milhões ao dia, ante, respectivamente, a média diária de 738 contratos e R$ 34 milhões em janeiro do ano passado. Para a instituição, o desempenho do financiamento habitacional em janeiro é consequência da decisão da Caixa de manter as condições de prazo e juros dessa modalidade de crédito mesmo com o acirramento da crise externa no ano passado. "A Caixa cumpre seu papel de banco público, alinhado às diretrizes do governo federal, priorizando o atendimento e o desenvolvimento econômico e social da população de baixa renda, visando à redução do déficit habitacional", disse, em nota, o vice-presidente de Governo da instituição, Jorge Hereda. Os empréstimos com recursos da caderneta de poupança (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo - SBPE) somaram R$ 1,09 bilhão, o equivalente a 57% do volume contratado no mês passado. Já o uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi de R$ 790 milhões, valor 121% superior ao realizado em janeiro de 2008. O Estado de São Paulo liderou as concessões de crédito imobiliário, com 12.979 contratos que somaram R$ 569,7 milhões. Esses dados representam um crescimento de 220% na quantidade de unidades financiadas e de 185,56% no valor contratado na comparação com os dados de janeiro de 2008. Ao todo, o Estado respondeu por 29,8% dos desembolsos da Caixa em janeiro. Minas Gerais aparece em segundo lugar no volume de contratações, com R$ 216 milhões.